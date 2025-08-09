  • BIST 10972.63
Taşkınköy ve Gönyeli'de hırsızlık: 2 Tutuklu
 Polisin hırsızlıklarla ilgili açıklaması şöyle:

08.08.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Taşkınköy’de Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen toplam 3.000 ABD Doları nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.E.C. (E-49) tespit edilerek tutuklamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Ziyaret amaçlı gittiği evde hırsızlık yaptı

   01 Haziran – 08 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Gönyeli’de, S.A.(E-39)’nın ziyaret amaçlı olarak bulunduğu bir ikametgah içerisinde muhaza edilen muhtelif ziynet eşyalarını alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs  tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

