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Tatar: Niyetimiz etkin olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha fazla çalıştırmak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde (KTBB)oluşturulan Taşınmaz Mal Komitesi’nin Başkanı Özkul Özyiğit ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Tatar: Niyetimiz etkin olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha fazla çalıştırmak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinde mal-mülk sorunlarının aşılması için uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) önemine dikkat çekerek, görevlerini yerine getirmesi ve yapılan müracaatların gecikmeden cevaplandırılması için gerekli kaynakların oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan olduğu dönemde TMK’nın çalışmalarını her zaman yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi ile sürekli görüştüklerini ve sorunların aşılması için Cumhurbaşkanı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile birlikte çalışıldığını söyledi.

“Niyetimiz etkin olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha fazla çalıştırmak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, TMK Yasası’nda koşullara bağlı olarak tazminat, takas ve iade olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün Güney Kıbrıs’ta binlerce dönüm mal bıraktığını, karşılığında ise eşdeğer olarak Kuzey’de mal aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, eşdeğer olarak alınan mallardan feragat edildiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devletin lehine feragat edilmiş binlerce dönüm mal bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Gün gelecek bu mallarda komisyonda değerlendirmeye ve takasa girecek” dedi.

Federal temelde çözümü kabul etmediklerine ve Kıbrıs Türk tarafının yeni siyasetinin iki devletin iş birliğine dayalı bir antlaşma olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mal-mülk sorununun takas, iade ve tazminatla çözüleceğini, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın geçmişte önerdiği gibi global takasa da gidilebileceğini vurguladı.

KKTC’nin kurum ve kuruluşlarına duyulan güvenin önemli olduğunu ve devam ettirilmesi için gayretlerin de sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, TMK Başkanı ve yönetim kurulunu yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti, kurumun ortaya çıkmasında emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.

KTBB Taşınmaz Mal Komitesi Başkanı Özkul Özyiğit ise TMK’nın çok önemli bir kurum olduğunu ve önemini her platformda anlattıklarını ifade etti.

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