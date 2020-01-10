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Tatar önce 'baş başa' görüştü

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 Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.
Tatar önce 'baş başa' görüştü

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

İstanbul’a giden Başbakan Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir süre baş başa görüşme yaptı. Görüşmeye daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün öğleden sonra (Kıbrıs saati) 14.30’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda kabul edilecek.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulunacak.

İstanbul’daki günübirlik ziyaretinin ardından Başbakan Tatar ile Özersay’ın bu gece saat 22.05’te KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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