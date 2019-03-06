Tatar: üniversitelerimiz bizim gözbebeğimizdir

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile diğer üniversitelerin ülke için göz bebeği olduğuna dikkati çekti.

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile diğer üniversitelerin ülke için göz bebeği olduğuna dikkati çekti.

UBP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Tatar, Gazi Mağusa milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte bugün Erdal Altun Başkanlığı’ndaki DAÜ PER-SEN Yönetim Kurulu ile DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam’a ayrı ayrı ziyaretlerde bulundular.

DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun , UBP Genel Başkanı ve milletvekillerini sendikalarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DAÜ Rektörü Profesör Dr. Necdet Osam ise “ çalışmaları ile üniversitenin iyi bir noktada olduğunu” belirtti ve DAÜ PER-SEN’in karşılaştığı sorunların Rektörlük tutumundan kaynaklanmadığını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise ziyaretleri sonrası yaptığı değerlendirmede, “ Doğu Akdeniz Üniversitesi ile diğer üniversitelerin ülke için göz bebeği olduğuna “ dikkati çekti.

Tatar, “ UBP’nin ülkeye turizm kadar gelir getiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını tüm dünyaya gösteren üniversitelerin daha da gelişmesi, ilerlemesi için her türlü desteği vereceğini, gayreti göstereceğini” söyledi.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası DAÜ PER-SEN ile DAÜ rektörlüğü arasında özlük haklarına yönelik olarak yaşanan sorunların giderilmesi ve iş barışının sağlanması çağrısında da bulundu.

Ersin Tatar şunları söyledi:

“ UBP , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi diye bir üniversite kurulması için yasa çıkarmaya çalışırken ‘ KKTC’de üniversite olmaz ‘ diye red oyu verenlerle bu işler yürümez. UBP her iktidardan gittiğinde üniversitelerimiz, tüm sektörlerimiz ve halkımız sıkıntıya düşüyor. Neden? Çünkü bunların planı, projesi, icraat yapma yetileri yoktur.”