Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor... Malazgirt'te Okçular Vakfı etkinliklerine katılacak

Başbakan Tatar, Okçular Vakfı'nın davetlisi olarak Muş, Ahlat ve Malazgirt'te anma etkinliklerine katılacak. Tatar, Konya'da “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor” konulu konferans verecek.Başbakan Ersin Tatar, KKTC ve TC şehit aileleri ve malül gaziler derneklerinin düzenlediği ortak etkinlikte konferans vermek ve Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere yarın sabah Türkiye’ye gidiyor.

Konya’da “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de neler oluyor” konulu konferans verecek Tatar, Muş, Ahlat ve Malazgirt’te anma etkinliklerine konuk olacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Tatar, yarın sabah 08.20’de Ercan Havaalanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.

Tatar, karayoluyla Ankara’dan Konya’ya geçecek ve orada çeşitli temaslarda bulunacak. Başbakan, Mevlana Kültür Merkezi’nde “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de neler oluyor” konulu konferans verecek. Tatar, buradaki temaslarını tamamlayarak İstanbul’a geçecek.

Tatar, pazartesi sabah charter uçuşla İstanbul’dan Muş’a geçecek. Okçular Vakfı’nın davetlisi olan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş’ta gerçekleşecek Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine konuk olacak.

Başbakan Tatar, Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilecek etkinliklere de katılacak.

Tatar ve beraberindeki heyet, özel charter uçuşla pazartesi akşamı KKTC’ye dönecek. Tatar’ın saat 20.00 civarında ülkede olması bekleniyor.