  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Tatar:AB halen Rum yanlısı tutum izliyor

» »
Başbakan Ersin Tatar, “ Avrupa Birliği’nin hala Rum yanlısı bir tutum izleyerek Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını görmezden gelmesinin ciddi bir vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık göstergesi olduğunu” vurguladı.
Tatar:AB halen Rum yanlısı tutum izliyor

Başbakan Ersin Tatar, “ Avrupa Birliği’nin hala Rum yanlısı bir tutum izleyerek Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını görmezden gelmesinin ciddi bir vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık göstergesi olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayışlarını sürdürdüklerini, kimsenin bunu eleştirme veya engelleme hakkı bulunmadığını” kaydetti.

Ersin Tatar, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin yaptıkları ortak açıklamayı değerlendirdi.

Tatar açıklamasında şunları belirtti:

“ Koronavirüs konusunda başarısız olan, üyelerinin dağılması, perişan olması karşısında etkisiz kalan Avrupa Birliği, bunun giderilmesi için yoğun çaba içine gireceğine , klasik tarihsel hatasını sürdürerek Rum yanlısı tutum ortaya koymaya devam ediyor.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının son yaptıkları ortak açıklama da bundan öncekiler gibi Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını görmezden gelen bir anlayışla kaleme alınmıştır.

AB ve Rumların iddialarının aksine, Kıbrıs Türkü ve Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayışlarını sürdürmektedir.
Dolayısıyla kimsenin bunu eleştirme veya engelleme hakkı yoktur.

Bu konuda uzlaşmacı olan işbirliği öneren Türk tarafı, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını çiğneyerek tek yanlı hareketlerde bulunan ise Rum tarafıdır.
Türk tarafının hidrokarbon aramaları konusunda defalarca özel bir komite kurularak işbirliği yapılması çağrısında bulunduğunu, bunun Kıbrıs konusunun bütünlüklü çözümüne de katkı sağlayacağına dikkat çektiğini göz ardı eden Avrupa Birliği Rumun yanında yer almakla Kıbrıs konusunun çözümüne destek değil köstek oluyor.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Rumlara Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yapmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunacak yerde Türkiye’ye çağrıda bulunması boşuna uğraştır.
Avrupa Birliği ne derse desin biz doğru bildiğimiz yolda ilerleyecek halkımızın meşru haklarını koruyacağız”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapıların açılmasıyla ilgili “şartlar elverdiğinde” açıklaması16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:34
  • 6 Farklı yerde yangın çıktı!16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:33
  • Son koronavirüs hastası o anları anlattı: ‘Ölü gibiydim16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:02
  • Doğu Akdeniz’de kartlar yeniden karılıyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:59
  • Kültür Dairesi: “Show tv yanlışını düzeltti, teşekkür ederiz”16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:45
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal eden 1 kişiye ileri işlem yapıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:41
  • Rum Tarafından Çaldığı Araçla Yakalandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:30
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:25
  • Alsancak’ta Ani Ölüm16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:17
  • Çin Büyükelçisi Xingyuan’dan KKTC’nin DSÖ’ye Üyeliği İle İlgili Açıklama16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti