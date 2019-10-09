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Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti.
Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti.

Tatar, yayımladığı mesajda, dualarının Mehmetçik ve ordu için olduğunu kaydetti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Tatar, Türkiye'nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye’mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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