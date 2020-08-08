TBDD’nin Erenköy Direnişi Mesajı…

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, Erenköy direnişinin 56’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında, Kıbrıs Türk halkının gerektiğinde hiç düşünmeden canını, vererek şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, “O günlerde Kıbrıs Türk halkı hiçbir ayrım yapmadan tek bir yumruk gibi birleşmiştir” dedi.

Bu direnişin bir başka öneminin de Kıbrıs Türk Halkı’nın gerektiğinde bir araya gelmesi, omuz omuza savaşırken bir lokma ekmek ile bir yudum suyu paylaşması olduğunu belirten Arıklı, tarihe geçen bu mücadelede şehit olanları andı.

Arıklı, ““Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Cephelerde toplanan gençlerimiz işte bu imkansızlıklara rağmen mücadelelerini vererek tarihe geçmişlerdir.” ifadelerini kullandı.