 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.289
  • Altın 145,767
  • Dolar 3,5091
  • Euro 4,1835
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 33 °C
FLAŞ HABERGönyeli'de kokain: 3 kişi tutuklandı

TC bu kez KKTC'yi takip ediyor!

» »
TC bu kez KKTC'yi takip ediyor!
KKTC’de ve Türkiye’de 1989′dan bu yana kutlanan ve Hz. Muhammed’in doğum haftası olarak sayılan ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri, Türkiye’de bu yıl iki kez Kasım ayında kutlanıyor.

Detay Kıbrıs

1994 yılından itibaren, diğer dini günlerin aksine miladi takvime göre kutlanmaya başlanan etkinlikle ilgili TC Diyanet İşleri’nden yapılan ani bir açıklamayla Kutlu Doğum Haftası’nın bundan sonra Mevlid Kandili ile (Kasım ayının son haftası) aynı hafta kutlanacağı bildirildi.

2017’DE İKİ KUTLU DOĞUM HAFTASI

Türkiye'de geçtiğimiz Nisan ayında da miladi takvime göre kutlanan Kutlu Doğum, 2017 yılında iki defa kutlanmış olacak.

TC BU KEZ KKTC’Yİ TAKİP ETTİ

Öte yandan konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan KKTC Din İşleri Başkanlığı, ‘Kutlu Doğum Haftası’nın ülkemizde son 3-4 yıldır Hicri Takvimi’ne göre kutlandığını hatırlattı.

Böylelikle bu kez Türkiye’nin KKTC’yi takip edeceği, KKTC’nin yaklaşık 4 yıl önce aldığı kararın Türkiye tarafınca bu yıl uygulamaya gireceği öğrenildi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI, “FETÖ’NÜN DOĞUM GÜNÜ” İDDİASI

Kutlu Doğum haftasının miladı takvime göre ayarlanmasının ardında Fethullah Gülen’in olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre; Gülen örgütü aracılığıyla, Kutlu Doğum Haftası’nı kendi doğum gününe (27 Nisan) göre ayarlamıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP: “DAÜ üzerindeki siyasi vesayet ortadan kaldırılmalıdır”21 Eylül 2017 Perşembe 15:21
  • İzcan: Demokrasi güçleri için son şans olabilir21 Eylül 2017 Perşembe 15:18
  • Birçok bölge elektriksiz kalacak21 Eylül 2017 Perşembe 15:15
  • TMT: “KKTC tanınmadan masaya oturulmamalıdır”21 Eylül 2017 Perşembe 15:13
  • Sevinir olduk: Emekli maaşları son 7 aydır borç almadan ödeniyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:56
  • Girne-Lefkoşa yolunda kaza: Araç ters dönerek durabildi!21 Eylül 2017 Perşembe 14:25
  • 12 Milyon TL verecekler... Kim alacak?21 Eylül 2017 Perşembe 13:59
  • "Nereye el atsak feryat dinliyoruz"21 Eylül 2017 Perşembe 13:57
  • Rezil Olduk! ‘Sevgiliye vatandaşlık’ haberi Türkiye basınında21 Eylül 2017 Perşembe 10:52
  • "Koopbank’ın gerçek sahipleri köylülerdir"20 Eylül 2017 Çarşamba 17:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti