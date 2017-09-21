TC bu kez KKTC'yi takip ediyor!

KKTC’de ve Türkiye’de 1989′dan bu yana kutlanan ve Hz. Muhammed’in doğum haftası olarak sayılan ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri, Türkiye’de bu yıl iki kez Kasım ayında kutlanıyor.

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1994 yılından itibaren, diğer dini günlerin aksine miladi takvime göre kutlanmaya başlanan etkinlikle ilgili TC Diyanet İşleri’nden yapılan ani bir açıklamayla Kutlu Doğum Haftası’nın bundan sonra Mevlid Kandili ile (Kasım ayının son haftası) aynı hafta kutlanacağı bildirildi.

2017’DE İKİ KUTLU DOĞUM HAFTASI

Türkiye'de geçtiğimiz Nisan ayında da miladi takvime göre kutlanan Kutlu Doğum, 2017 yılında iki defa kutlanmış olacak.

TC BU KEZ KKTC’Yİ TAKİP ETTİ

Öte yandan konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan KKTC Din İşleri Başkanlığı, ‘Kutlu Doğum Haftası’nın ülkemizde son 3-4 yıldır Hicri Takvimi’ne göre kutlandığını hatırlattı.

Böylelikle bu kez Türkiye’nin KKTC’yi takip edeceği, KKTC’nin yaklaşık 4 yıl önce aldığı kararın Türkiye tarafınca bu yıl uygulamaya gireceği öğrenildi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI, “FETÖ’NÜN DOĞUM GÜNÜ” İDDİASI

Kutlu Doğum haftasının miladı takvime göre ayarlanmasının ardında Fethullah Gülen’in olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre; Gülen örgütü aracılığıyla, Kutlu Doğum Haftası’nı kendi doğum gününe (27 Nisan) göre ayarlamıştı.