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TCMB faiz kararını 20 Temmuz’da açıklayacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı.
TCMB faiz kararını 20 Temmuz’da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında geçtiğimiz ay ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltmiş ve 27 ay sonra ilk kez faiz artırılmıştı. Ekonomistler TCMB’nin temmuz ayı faiz kararının ne yönde olacağını merak ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltti.

27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.
Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018’de 8,5 puanla yapmıştı.

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