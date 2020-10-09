TCMB’nin swap hamlesi TL’yi nasıl etkiledi?

Perşembe gününü 7.9449 seviyesinden tamamlayan Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününde 7.90'ın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Kur, Merkez Bankası'nın Merkez swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltmesinin ardından ilk işlemlerde geriledi. Karar öncesinde 7.95'in üzerinde olan dolar/TL, kararın ardından 7.90 seviyelerine kadar çekildi. Sonrasında ise düşüşünün önemli bir kısmını geri alarak önceki kapanışa yatay seyre döndü.

Döviz kurları bu hafta yeni rekorlar kaydetti. Dolar/TL Cuma günü TSİ 11.00'de yüzde 0.05 ekside 7.9410'dan işlem gördü. Euro/TL değişmeyerek 9.3502'den alıcı buldu. Sterlin/TL fazla değişmeyerek 10.2846'da kaldı.

Merkez Bankası'nın Perşembe günkü verilerine göre yabancılar, faiz artırımının ardından TL varlıklarda 2018'den bu yana en fazla alımı gerçekleştirdi. Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, e-posta notunda "Haftalık veriler yabancı yatırımcıların Türk menkul kıymetlerinde 610.1 milyon dolarlık net alıcı olduğunu gösterdi. Hazine tahvilleri 479 milyon dolarlık net giriş ile Ekim 2019'dan bu yana en iyi performansını gösterdi. Bu, yabancı yatırımcıların atılan adımlara aylar sonra yanıt verdiğini gösteriyor." dedi.

Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.9576 - 5.6855 seviyelerinde bulunuyor. Kurun 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.4766, 50 günlük 7.1593 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.1593 seviyelerinde. 3 aylık tarihi volatilite yüzde 11.84, 3 aylık ima edilen volatilite ise yüzde 19.79.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.20 ekside 1,168.02 puan oldu. Euro/dolar paritesi yüzde 0.11 artıda 1.1773 seviyesinden işlem gördü.

TCMB’nin swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 11,75'e yükseltmesi kararını değerlendiren Ünlü Portföy Yönetimi Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Altuğ Dayıoğlu, enflasyon beklentilerinin çok hızlı gitmesinin yarattığı bir tahribatın söz konusu olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, son zamanlarda yaşadığımız jeopolitik gerginliklerin bu tahribatı daha da negatif etkilediğini söyledi. Genel olarak baktığımızda Merkez Bankası’nın birçok sıkılaştırma adımları yaptığını dile getiren Dayıoğlu, önümüzdeki dönemlerde TCMB’nin bu sıkılaştırma adımlarına devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Merkez Bankası’nın yapmış olduğu hamleler sonrası geçtiğimiz iki hafta içinde piyasalarda pozitif portföy yatırımları görmeye başlandığını belirten Dayıoğlu ,22 Ekim’de dolar kurunda kayda değer bir gevşeme olmazsa, TCMB’nin 100-200 baz puan faiz artışı yapabileceğini düşündüğünü aktardı.

Dayıoğlu jeopolitik gelişmeler hakkındaki değerlendirmesinde “Faiz tek başına çözüm olacak gibi durmuyor. Jeopolitik gelişmelerde özellikle Yunanistan ve Akdeniz’de yaşadığımız sorunlar ve Azerbaycan – Ermenistan arasındaki çatışmanın sakinleşmesi oldukça önemli.” dedi. ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın seçilme ihtimalinin artmasının piyasalar için olumsuz bir faktör olduğunu söyleyen Dayıoğlu, bundan sonra politika yapıcıların hareketlerinin daha da önemli olacağını ifade etti.

“Doların güçlenmediği bir ortamda TL’nin değer kaybetmesi ayrı bir soru işareti. TL, uzun zamandır en hızlı değer kaybeden para birimlerinin başında geliyor.” diyen Dayıoğlu, kurdaki en önemli problemin öngörülebilir olmaktan çıkmış olması olduğunu söyledi. “Dolarda stabilizasyonun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yapan Dayıoğlu, hem faiz artışı hem de jeopolitik gerginliklerin sona ermesinin tansiyonu düşürmede faydalı olacağını aktardı.