TDP Genel Sekreter Vekili Hoşkara 4'lü koalisyon yerel seçimlerde ne yapacağını açıkladı

TDP Genel Sekreter Vekili Ercan Hoşkara 4'lü koalisyon yerel seçimlerde ne yapacağını açıkladı

TDP Genel Sekreteri Vekili Ercan Hoşkara 1 Temmuz tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde 4'lü koalisyon partilerinin yaptığı görüşmeleri ve gelinen aşama konusunda açıklamalar yaptı.

KOMİTELER BİTİRDİ

Katıldığı TV programında komiteler açısından yerel seçim çalışmalarının sonuçlandığını ve konuyu başkanlar düzeyine taşıdıklarını açıkladı.

Hoşkara, tabloyu başkanlara aktardık.

Bizim yaptığımız değerlendirmede 12-13 noktada beraber hareket etmenin sonuç getireceğini düşünüyoruz.

Bu 12-13 noktada birlikte hareket edilirse sonuç alınır.

3-4 noktada ise en üst düzeyde çalışma yapılabilir ve adaylara bağlı olarak da buralarda da işbirliği yapılabilir ve başarı yakalanabilir.

4 partinin beraber hareket edebileceği noktaları tespit edecek bir çalışma oldu bu artık bir olgunluğa vardı. Son rütuşların yapılıp partilerin yetkili organlarına gelmesi gerekiyor.

4 partili çalışma bittikten sonra 2 veya 3 partili iş birliği yapılabilecek yerlerde konuşulabilir.