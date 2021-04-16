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TDP’den Erdoğan’a Protesto:Çavuşoğlu ile görüşmeye gitmeyecekler

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TDP’den Erdoğan’a Protesto:Çavuşoğlu ile görüşmeye gitmeyecekler
TDP’den Erdoğan’a Protesto:Çavuşoğlu ile görüşmeye gitmeyecekler

İşte TDP'den yapılan açıklama:

Sabahtan beri Ankara'dan gelen açıklamalar ile Kıbrıs'ta bağımsız iki devletli çözümün nasıl olamayacağının örneğini verdiler.

Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi kararına dahi saygı gösterilmediği bu ortamda ve bu ilişki biçiminde hiç birşey olmamış gibi, ya da Kıbrıs konusunda bir toplumsal mutabakat varmış gibi görüntü vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin diplomasiyi yerin dibine gömüp Kıbrıs'ta, Kıbrıslılara rağmen hareket etmelerini kabullenecek değiliz.

Buradan hareketle bugün Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağımız görüşmeye katılmayacağımızı halkımızla paylaşırız.

Bizim beklentimiz olan kardeşçe karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı masalarda elbet tekrar karşılıklı otururuz.

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