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Teminat şartlarını yerine getiremedi,cezaevinde

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Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık dün yeniden teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Teminat şartlarını yerine getiremedi,cezaevinde

Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık dün yeniden teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran  polis memuru Haluk Ceylan, huzurda bulunan zanlı Nurhan Erim Yanık’ın “Emanetçi Tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Ceylan,7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'dasakin Hüseyin Cem Paşaoğulları’nınkendisine aitolan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan ve bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi içinLapta'da sakin zanlı Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini, ancak adı edileninsöz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi. Ceylan, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve 6 gündür tutuklu olduğunu ifade etti. heykelin zanlının tasarrufunda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

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