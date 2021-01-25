Tepkiler TRT'ye geri adım attırdı: Uğur Mumcu videosu yüklendi

TRT'nin, tam 28 yıl önce suikast sonucu katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrimiçi arşivinden sessizce kaldırdığı ortaya çıktı. Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu konuyu, TRT ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e sordu. Tepkilerin büyümesi üzerine TRT sosyal medyadan "Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İzle’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır" açıklamasını yaptı.
TRT, bugün videolardan birini www.trtizle.com sitesine yükledi.
1979 yılında Emre Kongar‘ın sunuculuğunu yaptığı Ayın Getirdikleri programının 35 dakikalık bölümünde; Uğur Mumcu ve Ergun Özbudun konuk ediliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.