Geçen yıl ABD'deki en yüksek maaşlı müdürn kazandığının yaklaşık 300 katı değerinde olan paket, altı yıl önce oy kullanan hissedarların %73'ünden destek aldı.

Yönetim kurulu, Musk'ın bu paketi hak ettiğini çünkü liderliğinde Tesla'nın iddialı hedeflerine ulaştığını ve şirkete adanmışlığı için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Bu durum yönetim kurulunun Musk’a fazla bağlı olduğu endişesinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Toplantının ardından tezahürat yapan kalabalığa seslenen Musk, “Sizi seviyorum” diyerek “en inanılmaz hissedar topluluğuna” sahip olduklarını dile getirdi.

Şirketin hisseleri kararın ardından yüzde 3 yükseldi.

Şirketin küçük bir hissedarının açtığı dava sonucunda Delaware şehrindeki bir yargıç bu paketi iptal etmişti.

Bu yılın başlarında verilen kararda Yargıç Kathaleen McCormick, meblağın "adaletsiz" olduğunu belirterek Musk’a yakın bir yönetim kurulu tarafından paketin belirlenmesinin sorunlu olduğu kararına varmıştı.

ABD merkezli yatırım bankası Wedbush Securities analisti Dan Ives, bu kararın yatırımcıların Musk’a güvenini gösterdiğini ve Musk'ın şirketten ayrılma tehdidini azalttığını söyledi:

"Bu öneri başarısız olsaydı, birçok kötü senaryo yaşanabilirdi, bunlar arasında Musk'ın Tesla'nın CEO'su olmaktan vazgeçmesi de vardı.”

Oylama bağlayıcı değil. Ayrıca mahkeme kararının bu oyla geçersiz olup olmayacağı belli değil.