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Tır çarpmıştı... Nurettin Aksoy hayatını kaybetti...

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Gazimağusa Serbest Liman içerisinde tır çarpan Nurettin Aksoy'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tır çarpmıştı... Nurettin Aksoy hayatını kaybetti...

  23.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, İsmet ALKURT (E-70) yönetimindeki SF 630 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yaya olarak yürümekte olan Nurettin AKSOY (E-55)’a çarpmıştı.

 Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Nurettin AKSOY, Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 01.04.2024 tarihinde yaşamını  yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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