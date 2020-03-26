Tüketiciler Derneği, Özel Sektör Çalışanlarına Destek Verilmesini İstedi

Tüketiciler Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sektörlerde yaşanan sorunlara işaret ederek özel sektör çalışanlarına destek verilmesini zorunlu gördüğünü belirtti.



Dernek, "İşlerini güçlerini bırakarak evlerine kapanan özel sektör çalışanları ailelerinin hayatlarını idame ettirebilecek gelirleri olmadığı dikkate alınmalı ve onlara yardımcı olmak için toplumsal seferberlik ve dayanışma ilan edilmelidir" görüşünü belirtti.



Tüketiciler Derneği'den yapılan açıklamada, hükümetin koronavirüse karşı aldığı sağlık önlemlerine destek belirtildi ve halkın salgından korunmak için izole edilerek evlerine kapanması sonucu ülkede ekonomik ve sosyal yaşamın dolduğuna dikkat çekildi.



Dernek, toplumsal seferberlik ve dayanışma için hükümete, sektör temsilcilerine, sendika ve sivil toplum örgütlerine de çağrı yaptı.