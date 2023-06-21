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Tüp bebek yöntemini kullanan bekar anne sayısında patlama

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Birleşik Krallık'taki uzmanlar tarafından hazırlanan bir rapora göre, tüp bebek yoluyla hamile kalmaya çalışan bekar kadınların sayısı artarken, yumurta dondurma talebi de artıyor.
Tüp bebek yöntemini kullanan bekar anne sayısında patlama

İnsan Döllenme ve Embriyoloji Otoritesi, İngiltere’de her zamankinden daha fazla insanın doğurganlık tedavisi gördüğünü ve yumurta ile embriyo dondurmanın en hızlı büyüyen prosedürler olduğunu söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, tüp bebek için bekar anne olmayı hedefleyen hasta sayısı 2019’da 2.001’den 2021’de 2.888’e yüzde 44 arttı.

Eşcinsel kadınlardaki tüp bebek bekleyenlerin sayısı da aynı dönemde yüzde 33 artarak 1.649’dan 2.201’e yükseldi.

Bu, bekar hastaların ve aynı cinsiyetten kadın ilişkisindeki hastaların tüp bebek tedavisi kullanımında en büyük artışa sahip olduğu anlamına geliyor.

COVID-19’UN ETKİSİ YÜKSEK

Bu arada, tüm kadınların yumurta dondurma ve saklama işlemleri 2019’daki 2.576 döngüden yüzde 64 artarak 2021’de 4.215’e yükseldi, bu da 2011’deki 373 döngüden 11 kat fazla.

Uzmanlar, Covid-19 salgınının doğurganlıklarını korumak umuduyla yumurtalarını dondurmak isteyen kadınların sayısında büyük etkisi olduğunu söylüyor. 

Progress Education Trust’ın direktörü Sarah Norcross, son veriler hakkında, “Yumurta dondurma döngülerinin sayısındaki yüksek artış, pandemiyle bağlantılı olabilir.”

“Sosyalleşmeyle ilgili kısıtlamalar, bazı kadınları doğurganlık dönemleri hakkında daha fazla düşünmeye ve üreme seçeneklerini artırmaya karar vermeye sevk etmiş olabilir.” dedi.

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