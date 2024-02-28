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Türk basın tarihi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki belgesel gösterimi ile mercek altına alındı!

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Türk basın tarihi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki belgesel gösterimi ile mercek altına alındı!
Türk basın tarihi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki belgesel gösterimi ile mercek altına alındı!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen belgesel gösterimi ile “Belgesellerle Basın Tarihi” mercek altına alındı. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da düzenlenen etkinlikte, yönetmenliğini Dr. Vasvi Çiftçioğlu’nun yaptığı “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” ve Yrd. Doç. Dr. Elnaz Nasehi’nin yönettiği “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgesellerinin gösterimi yapıldı.

Düzenlenen etkinlikle gazetecilik öğrencileri ile buluşan “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgeseli Türkiye basın tarihine odaklanırken, “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeseli ile de adaya ilk matbaanın gelişinden yakın tarihe dek Kıbrıs Türk basınının yolculuğu ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay belgesel gösterimi öncesinde, yönetmenlerin özgeçmişleri ile ilgili bilgi paylaşarak basın tarihine iz bırakan ulusal ve uluslararası başarılarından söz etti. Doç. Dr. Atay, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli iletişim duayeni Hıfzı Topuz’un UNESCO’daki çalışmalarına ve Türkiye’de iletişim eğitiminin kurumsallaşmasına yaptığı katkılara değindi.

“Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgeseli ile başlayan gösterim, “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” isimli belgesel ile devam etti. Gösterimlerin ardından soru-cevap bölümleri gerçekleştirilirken, salonda bulunan Yrd. Doç. Dr. Elnaz Nasehi’ye teşekkür belgesi takdim edildi.

doc.-dr.-ayca-demet-atay-ve-yrd.-doc.-dr.-elnaz-nasihi.jpgİki belgesel, iki tarih!

Yönetmen, gazeteci, akademisyen Dr. Vasvi Çiftçioğlu’nun senaryosunu yazıp yönettiği “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeseli, adaya matbaanın geldiği 1878’den günümüze Kıbrıs basın tarihini ele alıyor. Gazete kupürleri ve grafiklerle basın tarihini gözler önüne seren belgesel, birçok gazeteci, araştırmacı-yazar ve fotoğrafçı ile yapılan röportajları da içeriyor. “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeseli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bünyesinde hayata geçirilen “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlanmıştı.

Gösterimde izleyiciyle buluşan bir diğer belgesel ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılan ve yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Elnaz Nasehi’nin üstlendiği “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgeseli oldu. Belgesel, Türkiye’nin farklı dönemlerinde basının geçirdiği dönüşümü, duayen gazeteci-yazar Hıfzı Topuz’un gözünden izleyicilere aktarıyor. 

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