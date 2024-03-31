Türk Sanat Müziği Topluluğu, yeni koristlerini arıyor

ürk Sanat Müziği Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, yeni koristlerin seçimi için mülakat sürecinin başladığı duyuruldu. Başvuru için son tarih 10 Mayıs Cuma olarak belirlenirken, başvurular Girne Belediyesi Kültür Sanat Birimi'nden temin edilecek başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilebilecek.

Başvuruda bulunan herkes, kendilerine verilecek giriş kartı ile 13 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yapılacak olan mülakata katılacak. Mülakatta başarılı olan adayların isimleri ise 24 Mayıs tarihinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda bulunan Türk Sanat Müziği Topluluğu ilan panosuna asılacak.