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TÜRK-SEN: "Hükümetin Ekonomik Paketini Kabul Etmiyoruz"

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TÜRK-SEN: "Hükümetin Ekonomik Paketini Kabul Etmiyoruz"
TÜRK-SEN: "Hükümetin Ekonomik Paketini Kabul Etmiyoruz"

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hükümetin dün "Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" adıyla açıkladığı önlemlerin eksik ve yanlış olduğunu savunarak, paketi kabul etmediğini, yasal haklarını kullanarak gereğini yapacağını duyurdu.
 

Ülkede sıkıntı varsa toplum olarak hep beraber göğüslenmesi ve bütün sektörleri elini taşın altına eşit şekilde koyması gerektiğini vurgulayan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, koronavirüs gerekçesiyle açıklanan ekonomik önlemlerde, bankalara ve büyük sermayeye hiç dokunulmadığını belirtti.
 

Ekonomik sıkıntının faturasının çalışanlara ve emeklilere ödetilmek istendiğini savunan Bıçaklı, özel sektörde işsiz kalanlara verilecek 1500 TL'nin çok yetersiz kalmakla birlikte, üçüncü üke uyruklu çalışanların bu uygulamanın dışında kalmalarının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
 

"Bu ülkede çalışma izniyle çalışan ve Sosyal Sigortalara primlerini yatırtan bu çalışanlara yapılan tamamen ırkçılıktır" diyen Bıçaklı, sıkıntının tüm toplum tarafından eşit göğüslenmesi gereğine işaret etti.

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