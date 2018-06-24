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Türkiye sandık başında

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Türkiye'de yaklaşık 60 milyon seçmen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Heyecanlı geçen kampanya döneminin ardından gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.
Türkiye sandık başında

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Türkiye genelinde 187 bin sandıkta saat 17:00'ye kadar oy kullanılacak.  Bu seçimde Türkiye'de oy kullanabilecek seçmen sayısı 59 milyon 369 bin olurken, 1 milyon 78 bin genç seçmen ise ilk kez sandık  başında. Katılımın yüzde 80'i aşması bekleniyor.

Nasıl oy kullanılacak? 

Sandığa giden seçmene, Sandık Kurulu tarafından iki pusula ve tek zarf verilecek. Oy pusulaların biri Cumhurbaşkanı seçimi için, diğer oy pusulası ise milletvekili seçimi için tercihe sunulacak. Cumhurbaşkanı seçilecek olan oy pusulasının üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafı ve isimleri bulurken, milletvekili seçilecek pusulanın üzerinde partilerin logosu ve isimleri yer alıyor olacak.

Her iki pusulanında altında yer alan içi boş yuvarlak alana tercih edilen bölgeye mühür basılacak. Tercih işleminin ardından iki oy pusulası da tek zarfın içerisine konularak sandığa atılacak. Uzmanlar seçmenleri özellikle, kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanmaları ve oy vermeye resmi bir kimlik kartı ve seçmen bilgi kağıdıyla gitmeleri konusunda uyarıyor. 

Muhalefet partilerinin destekçileri ve Oy ve Ötesi gibi sivil örgütlenmelerde yer alan yüz binlerce kişi de seçim güvenliği ve oy sayımındaki olası usulsüzlükleri engellemek için 24 Haziran'da sandık başında olacak. 

Mecliste yeni dönem

16 yıllık iktidarında hiçbir seçimi kaybetmemiş olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bu kez güçlü bir muhalefet var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nisan ayı sonunda erken seçim çağrısı yapmasıyla başlayan 66 günlük seçim süreci, bugüne kadar dağınık bir yapıya sahip olan muhalefeti sürpriz bir biçimde bir araya getirdi. 

AKP Cumhur İttifakı adıyla MHP ile seçim ittifakına giderken CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti de Millet İttifakı'nı kurdu. Çıkarılan yeni ittifak yasası ittifaka giren partilerden birinin barajı aşması ittifaktaki diğer partilerin de meclise girmesine imkan tanıyor. Son 2 seçimde yüzde 10 barajını geçerek meclise giren HDP ise yine aynı sınavla karşı karşıya. HDP barajı geçmeyi başaramazsa, bu partinin parlamentodaki sandalyeleri büyük oranda AKP'nin hanesine yazılacak ve böylelikle iktidar partisi ezici çoğunluğa sahip olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, seçim kampanyasını cezaevinden yürüten HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ve Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek olmak üzere altı aday yarışıyor.

Söz konusu adaylardan hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 8 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Neler değişecek?

Geçen yıl yapılan anayasa referandumu ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerin ardından yürürlüğe girecek. Söz konusu sistemde hükümeti kurma ve yönetme yetkisi parlamentodan cumhurbaşkanına geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve ordu cumhurbaşkanına bağlanıyor. Seçilen milletvekillerine hükümette yer alma hakkı verilmezken, tüm bakanları cumhurbaşkanının belirleyeceği bir hükümet yapısı planlanıyor. 

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