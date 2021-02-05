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Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri NATO’da bir araya geldi

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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda yapıldı.
Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri NATO’da bir araya geldi

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda yapıldı.

TC Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusunun, NATO Karargahı’nda tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi” ifadelerine yer verildi.

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