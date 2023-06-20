  • BIST 5.288,98
  • Altın 1478.956
  • Dolar 23.5603
  • Euro 25.7468
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye’de asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

»
Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL oldu.
Türkiye’de asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Toplantının ardından Bakan Işıkhan açıklama yapıyor. Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak ygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti.

Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı19 Haziran 2023 Pazartesi 11:09
  • İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cansız beden bulundu: İzmir Valiliği'nden açıklama geldi18 Haziran 2023 Pazar 16:18
  • Erdoğan: Enflasyon tek haneye düşecek18 Haziran 2023 Pazar 11:23
  • DEVA, Gelecek ve Saadet partileri Meclis’te grup kurmak için anlaştı: Hangi formüller tartışılıyor?16 Haziran 2023 Cuma 20:04
  • İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma yaptık16 Haziran 2023 Cuma 16:46
  • Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı16 Haziran 2023 Cuma 16:39
  • Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş görevlendirildi16 Haziran 2023 Cuma 15:06
  • TL mevduat faizlerinde artış devam ediyor16 Haziran 2023 Cuma 15:03
  • 81 bin 388 Türk, Almanya’ya iltica etti!16 Haziran 2023 Cuma 14:37
  • İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk değerlendirme16 Haziran 2023 Cuma 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti