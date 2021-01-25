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Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 'tanıtması' için Nusret'i seçti

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Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında Türkiye'yi 'tanıtmaları' için 19 Türk şefi seçti.
Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 'tanıtması' için Nusret'i seçti

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında Türkiye'yi 'tanıtmaları' için 19 şef seçti. Bunların arasında Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Masterchef adlı programın jürisi Somer Sivrioğlu ile Nusret Gökçe bulunuyor.

Bu isimlerin yanı sıra; Maksut Aşkar, Refika Birgül, Kemal Demirasal, Arda Türkmen, Musa Değdeviren, Aylin Yazıcıoğlui Fatih Tutak, Doğa Çiftçi, Osman Sezener, Ömür Akkor, Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran gibi isimler de listede yer aldı.

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