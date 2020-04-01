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Türkiye’nin tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı: 'Bu yardımı her zaman hatırlayacağız'

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Türkiye’nin tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı: 'Bu yardımı her zaman hatırlayacağız'
Türkiye’nin tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı: 'Bu yardımı her zaman hatırlayacağız'

Türkiye’den tıbbi yardım taşıyan askeri uçak, koronavirüs salgınında en çok can kaybının kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya’ya ulaştı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağını Pratica di Mare Askeri Havalimanı’nda İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli karşıladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio burada yaptığı Facebook canlı yayınında, dün Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü söyledi ve “Aramızda arkadaşlık ilişkisi olan Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum. Bunun Türkiye’den yardımların ilk kısmı olduğunu, devamının geleceğini söyledi” dedi.

Di Maio kargoyu teslim alırken de “Bu yardımı her zaman hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Üzerlerinde Türkiye ve İtalya bayrakları bulunan kargo paketlerinde koruyucu malzeme ve kıyafet bulunduğu açıklandı.

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