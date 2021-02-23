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Tütün devleri, dumansız nikotin ürünlerini gençlere tanıtmak için influencerlerı kullanıyor

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Tütün devleri, dumansız nikotin ürünlerini gençlere tanıtmak için influencerlerı kullanıyor
Tütün devleri, dumansız nikotin ürünlerini gençlere tanıtmak için influencerlerı kullanıyor

İsveç'ten Pakistan'a, Kenya'dan İspanya'ya kadar sosyal medya platformlarında gençleri hedef alan tütünsüz nikotin ürünlerin reklamları endişe yaratıyor. Uzmanlara göre, reşit olmayan gençler bu reklam kampanyalarına maruz kalarak nikotine teşvik ediliyor.

Başta TikTok ve Instagram olmak üzere #lyftsnus etiketiyle paylaşılan videolarda, genç influencerler müzik ve hareketli montajlar eşliğinde "snus" adlı bu nikotin ürününü tanıtıyor. Nikotinli ürün reklamı yapan bu içerikler yaklaşık 15 milyon kez izlendi.

Diş ve dudak arasına yerleştirilen bu poşette aromalı nikotin bulunuyor. Snus uzun yıllardır İsveçliler tarafından sigaraya alternatif olarak kullanılıyor.

Pazarlamanın arkasında dev sigara üreticisi BAT var

Dünyanın en büyük tütün ve sigara üreticilerinden biri olan British American Tobacco (BAT), sosyal medya fenomenleri üzerinden "Velo" adlı nikotinli ürününü gençlere tanıtmayı hedefliyor.

BAT sosyal medya, spor ve müzik etkinliklerinde nikotin ürününün reklamı için en az 1,16 milyar euro yatırım yaptı. En genç yaşta sigaranın tehlikeleri konusunda uyarılan gençlere, "sigara gibi tehlikeli olmadığı" iddia edilen tütünsüz snus ürünlerini öne çıkarmaya çalışıyor.

Kağıt üzerinde, BAT'ın iletişim kampanyası, 'sigara içen yetişkinleri geleneksel sigaralardan daha az zararlı alternatiflere geçmelerine yardımcı olacak' ürünleri tanıtıyor. Teoride öyle olsa da pratikte bu reklamların hedef kitlesinin aslında çok daha geniş olduğu ortaya çıkıyor.

İngiltere merkezli Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun bir raporuna göre, sigara içmeyenler, özellikle reşit olmayan gençler bu reklam kampanyasına maruz kalıyor.

Örgüte göre, sigara tüketiminde dünya çapında bir düşüş yaşanırken, tütün devleri yarının nikotin tüketicilerini oluşturarak, kendi sektörlerindeki büyüme kaybını telafi etmeye çalışıyor.

BAT, 2023 yılına kadar 500 milyon nikotin kullanıcısına ulaşmayı planlıyor.

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