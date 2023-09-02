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Twitter gizlilik politikasını güncelledi: Verileri toplamaya başlıyor

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Twitter gizlilik politikasını güncelledi: Verileri toplamaya başlıyor
Twitter gizlilik politikasını güncelledi: Verileri toplamaya başlıyor

Sosyal medya platformu Twitter (yeni adıyla X), gizlilik politikasını güncelledi. Buna göre artık kullanıcıların çalışma geçmişi ve biyometrik verileri toplanacak.

Şirket, yeni politikasında kullanıcıların iznine bağlı olarak ‘biyometrik bilgilerin güvenlik, emniyet ve kimlik saptama amacıyla toplanıp kullanılabileceğini’ açıkladı.

Öte yandan, ‘biyometrik bilgi’, diğer teknoloji şirketleri tarafından kişilerin yüzü, gözü ve parmak izinden elde edilen verileri tanımlamak için kullanılırken X’in bu tanımla neyi işaret ettiği, bu verileri nasıl toplayacağı ya da nasıl kullanacağı bilinmiyor.

X’in temsilcisi, yeni politika değişikliğinin yapıldığını onaylarken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Eğitim ve çalışma geçmişi

Şirketin ayrıca, kullanıcıların meslekleri ve eğitim geçmişine ilişkin daha fazla bilgi toplamayı amaçladığı bildirildi.

İş, eğitim geçmişi, istihdam tercihleri, beceri ve yetenekler gibi kişisel bilgilerin, kullanıcılara potansiyel işler önermek, bir işe başvurulduğunda potansiyel işverenlerle paylaşmak, işverenlerin potansiyel adayları bulmasını sağlamak ve kullanıcılara daha alakalı reklamlar göstermek için toplanıp kullanılabileceği belirtildi.

Yürürlükte olan bir önceki gizlilik politikasında biyometrik verilere veya kullanıcıların eğitim ve istihdam geçmişine dair herhangi bir madde bulunmuyordu.

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