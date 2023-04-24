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Twitter, yüksek profilli hesaplar için mavi tik'i ücretsiz geri yükledi

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Bir milyondan fazla takipçisi olan bazı Twitter hesaplarının mavi tik rozetleri, abone olmak için ödeme yapmadan Twitter tarafından yeniden etkinleştirildi.
Twitter, yüksek profilli hesaplar için mavi tik'i ücretsiz geri yükledi

Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham mavi tiklerini geri alanlar arasında yer alıyor.

Aralarında BBC News'in de bulunduğu bazı haber kuruluşları da ödeme yapmadan altın rozet aldı.

Platform Elon Musk tarafından satın alınmadan önce mavi tik, Twitter tarafından ücretsiz olarak verilen bir doğrulama rozetiydi.

Başlangıçta, sahte hesapları ve yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için tasarlanmış bir kimlik doğrulama aracı olarak kullanıldı.

Şimdi, bir hesabın Twitter Blue adlı premium bir hizmete abone olduğunun bir simgesi ve ödemenin yapılmasıyla birlikte bir doğrulama süreci var.

Aboneliğin yapıldığı yere bağlı olarak çeşitli fiyatlar var, ancak ortalama ayda yaklaşık 8 ABD doları olarak hesaplanıyor.

Orijinal doğrulama sürecinden mavi tik alan ve abonelik ücretini ödememeye karar verenler, 20 Nisan'da tiklerini kaybetmeye başladı.

1.1 milyon takipçisi bulunan yayıncı James O'Brien, mavi tikini kaybettikten sonra geri alanlardan biri.

Hesabı için ödeme yapmadığını doğruladı.

Ayrıca, 1 milyondan az takipçisi olan bazı hesapların mavi tiklerinin "tamamen Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak" geri yüklendiğini belirtti.

 

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