  • BIST 4.567,62
  • Altın 1241.119
  • Dolar 19.4635
  • Euro 21.3517
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Twitter’a giriş problemi yaşanıyor

»
Sosyal paylaşım ağı Twitter'a masaüstü versiyonda giriş yapmak isteyen kullanıcıların hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılıyor. Sorunla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Twitter’a giriş problemi yaşanıyor

Sosyal paylaşım ağı Twitter’a girişte problem yaşanıyor.

Masaüstü versiyonda karşılaşılan problemde, kullanıcılar hesaplarına giriş yaptığı anda hesaptan otomatik olarak çıkış yapılıyor.

Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virgin Galactic’in uzay aracı test uçuşu başarıyla tamamladı28 Nisan 2023 Cuma 23:22
  • Intel’de tarihi zarar28 Nisan 2023 Cuma 15:56
  • Şifre kısıtlaması Netflix’e pahalıya mal oldu… 1 milyon kullanıcısını kaybetti27 Nisan 2023 Perşembe 16:40
  • Meta’nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı27 Nisan 2023 Perşembe 13:43
  • Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasına “dur” dendi26 Nisan 2023 Çarşamba 23:47
  • İnternette bıraktığınız izleri silin… Arama geçmişinizi temizlemek için ipuçları26 Nisan 2023 Çarşamba 21:56
  • AB’den teknoloji devlerine katı kurallar geliyor26 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
  • Cep telefonunuzun pil ömrünü kısaltan 3 hata25 Nisan 2023 Salı 22:43
  • “Yapay zeka Nostradamus” gelecek için 7 kehanette bulundu24 Nisan 2023 Pazartesi 23:17
  • Yapay zekâ için 124 milyon dolarlık fon24 Nisan 2023 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti