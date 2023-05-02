Twitter’a giriş problemi yaşanıyor

Sosyal paylaşım ağı Twitter’a girişte problem yaşanıyor.
Masaüstü versiyonda karşılaşılan problemde, kullanıcılar hesaplarına giriş yaptığı anda hesaptan otomatik olarak çıkış yapılıyor.
Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal paylaşım ağı Twitter’a girişte problem yaşanıyor.
Masaüstü versiyonda karşılaşılan problemde, kullanıcılar hesaplarına giriş yaptığı anda hesaptan otomatik olarak çıkış yapılıyor.
Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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