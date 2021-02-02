Twitter'dan Soylu'nun mesajına kısıtlama

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı bir mesaja “nefret davranışını kuralları ihlal ettiği” için kısıtlama getirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan öğrenci protestoları sırasında açılan sergide kullanılan bir kolaj gerekçe gösterilerek gözaltına alınan öğrenciler hakkında şu mesajı paylaşmıştı:
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!— Süleyman Soylu | Maske
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