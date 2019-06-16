UBP: Hükümet hayal peşindeyse, Cumhurbaşkanı kabus peşinde!

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, Türk tarafının 50 yıldır federasyon peşinde koşmaya zorlandığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “ben hayal peşinde değilim” açıklamasına “eğer hükümetin Kıbrıs konusuyla ilgili politikası hayal peşinde koşmaksa, Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncının politikası da kabus peşinde koşmaktır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında hükümet programı yanı sıra Kıbrıs konusu ve ülke gündemiyle ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

Birinci öncelik ekonomik kalkınma...

UBP- HP hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda, üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak ana hedefi ile kurulduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, “bir yandan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanamaması, diğer bir yandan ise gereken önlemlerin zamanında alınmaması, 2018 yılı ortalarından

itibaren döviz fiyatlarında yaşanan artış ve buna paralel olarak enflasyonun yüzde 30’ları bulması, ülke ekonomisinde derin yaralar açılmasına neden olmuştur. Ülkemizde sorunların ağırlaştığı böylesi bir dönemde UBP’nin hükümete girme cesaretini göstererek başbakanlığı üstlenmesi, ülke insanına duyduğu sorumluluk gereği olduğu kadar, Devletine olan inancının ve Anavatanı’na duyduğu güvenin de en önemli göstergesidir. Ülkede yaşanan sorunların

aşılması konusunda Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ersin Tatar’a gerek partimizde gerekse de ülkemizde güvenin tam olduğunu söylemekte yarar görüyorum. Gerek Başbakanımız gerekse de hükümetin diğer bütün üyeleri ülkede yaşanan sıkıntıların bilincindedir. Hükümet programında da belirtildiği üzere birinci öncelik ekonomik kalkınmaya verilecektir” dedi.

Dikkat çeken en önemli unsur liyakat...

“Hükümetin projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, “hükümet olarak istikrarlı bir dönem geçirerek bir kaç yıla kadar ülkemizde yeni bir kalkınma hamlesi yapmayı hedefliyoruz” dedi. Hükümet programında hayatın her alanı ile ilgili atılacak adımlara yer verildiğini anlatan Ahmet Savaşan, programda atamalarda liyakat ile bu güne kadar yapılmayanların ve yapılamayanların yapılacağı vurgusunun ön plana çıktığına dikkat çekti.

Siyaset kurumunun güçlenmesine özel gayret göstereceğiz...

KKTC’de demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Savaşan, bu konunun hükümet programına da girdiğine işaret ederek, “bu ancak demokrasimiz için vazgeçilmez olan siyaset kurumunun güçlenmesi, siyaset kurumuna duyulan güvenin artırılması ile mümkün olacaktır. Bu konuda da özel bir gayret gösterilecektir” şeklinde konuştu.

Kaçakların önüne geçilmesi konusunda devrim yapılacak...

Hükümetin vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak yerine vergi tabanını genişleterek vergi oranlarını indirmek suretiyle gelirleri artırma yoluna gidmekte kararlı olduğunu vurgulayan Savaşan, “hükümetimiz, e-vergi ile elektronik takip sisteminin geliştirilmesi, e- gümrüğün devreye alınması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önüne geçerek devrim niteliğinde bir dönem başlatmak için çalışacak” diye konuştu.

Yeni bir sanayi dönemi başlayacak...

KKTC’nin dış ticaret açığının turizm ve yüksek öğrenimden elde edilen gelirlerle kapatıldığına işaret eden Savaşan, UBP-HP hükümetinin çağdaş Dünya’nın ihtiyaçlarından haberdar olduğunu ve bu kapsamda da AR-GE, İnovasyon ve Bilişim Sektörlerini kapsayan, AR-GE ve Teknopark yasal mevzuatlarını tamamlayarak inovatif girişimcilik ve bilişim sektörlerini geliştireceğine dikkat çekti. “Hükümetimiz Dünya’da bacasız sanayi olarak kabul edilen,

hammaddesi büyük ölçüde yetişmiş insan gücü olan, yüksek katmadeğerli yazılım üretimini teşvik ederek, turizm ve eğitim sektörleri yanısıra Yazılım Sanayi’nin de gelişmesi için gerekli adımları atacaktır. Bu sayede ülkemizde günümüz koşullarına ve ada şartlarına da uygun yeni bir sanayileşme süreci başlatılarak, KKTC’nin ekonomik olarak çok daha güçlü olabileceği bir döneme girilecektir” dedi.

Güvenilir statistik üretilecek...

Bu dönemde Kuzey Kıbrıs’ta ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretilmesine büyük önem verileceğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, İstatistik Kurumu Yasasının bu kapsamda ele alınarak kısa sürede yürürlüğe konacağını vurguladı.

Kamu reformu süreci tamamlanacak...

YSK’nın uyarıları ve yaşanan sıkıntıların da göz önünde tutularak Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın en kısa sürede Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini meclise en etkin şekilde yansıtabileceği, basit ve kolay sonuç alınabilecek bir şekle sokulacağına da değinen Savaşan, yıllardır konuşulan fakat bir türlü tamamlanamayan kamu reformu sürecinin de planlanarak hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.