UBP’de adaylar kazan kaldırdı!...

Meksika bir zamanlar ihtilaller ülkesi olarak anılırdı. Sabah kalkardınız, El Fernando ihtilal yaparak idareyi eline aldı haberinin daha mürekkebi kurumadan, akşamüzeri, haberlerde El Manuel ihtilal yaparakl idareye el koydu haberini okurdunuz.

Şimdi bizde ihtilal yok ama seçim enflasyonu var. Milletvekili seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Belediye Başkanlığı seçimleri, Muhtar ve Aza seçimleri derken sanırım ihtilal rekortmeni Meksika’yı, seçim rekortmeni olarak geçtik.

Daha geçenlerde gerçekleştirdiğimiz Milletvekili seçimlerinden sonra bukez Belediye Başkanları için sandığa gideceğiz. Ancak Haziran ayının son Pazarında yani 24 Haziran tarihinde yapılmasıbeklenen seçimler, üniversite sınavları ve Ramazan Bayramı nedeni ile bu tarih yerine,10 Haziran veya 1 Temmuz tarihinde yapılması gündeme geldi.

Belediye Başkanlığı için isimleri belirlenen adaylar ağır ağır ortaya çıkarken, adaylar arasında 5 dakika sesini duyduğunuz zaman, 23 saat 55 dakika mutlu olduğunuz insanların yanında, hayatınızın tadını kaçırdığı için hayatınızdan çıkartmak istediğiniz adamların olduğunu da görürsünüz.

Belediye Başkan adayları bir bir ortaya çıkarken, tartışmaların da ağır ağır 3 desibel ses yüksekliğinden 7 desibele çıktığına tanık oluyoruz. Öyle ki, dil yarasının yılan zehrinden öldürücü olduğunu, yılanın bir kez, dilin ise bin kez öldürdüğünü hatırlamayan, bir UBP Milletvekilinin, UBP’liBelediye Başkan adayını, bu içki içer. Namaz kılmaz yani dinsizdir sınıfına sokarak Türkiye kökenlileri etkileyerek seçilmemesini sağlamaya çalıştığına tanık oluyoruz.

4’lü koalisyon hükümetini oluşturan partiler, birlikte hareket etme kararı alırken, UBP hızlı davranarak hem destekleyeceği bağımsız adayları hemde başkanlık için yarışacak adayları belirledi. Belirlemesine belirledi de tartışmalarda ayyuka çıktı.

Lefkoşa’da, seçime katılması halinde, Mehmet Harmancı’nın rakibi UBP tarafından henüz açıklanmazken, UBP üyesi Akın Aktunç bağımsız aday olduğunu açıkladı. Aktunç, bu konuda parti meclisini de suçlarken, Lefkoşa’da fitili de ateşlemiş oldu.

Bal yiyen arısından gocunmaz. Gül koklayan dikeninden çekinmez düşüncesi ile Hasan Sertoğlu’nun ismi üzerinde duran UBP, UBP’ye çok şey katan Sadık Gardiyanoğlu’nu sanırım kırma noktasına geldi. Gardiyanoğlu’nun seçime katılmaması halinde, Bertan Zaroğlu’nun seçime katılacağını belirledik. Zaroğlu, bana her yönde baskı var. Milletvekiliyim ama Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak da seçime katılabilirim diyerek kolları sıvadığını gösterdi. Bertan Zaroğlu’nun seçime katılması halinde YDP’den seçime katılması beklenen Kemal Altuncuoğlu’nun durumun ne olacağı meçhul. Altuncuoğlu’nun yanı sıra sosyal medya fenomeni Çetin Sadelli’nin de seçime katılacak olması sanırım Lefkoşa’da hem heyecanıhemde tartışmayı doruğa çıkartacak.

Dipkarpaz’da UBP adına durum vahim. Adayların çok olması durumunda,delegeye gidilecek denilmesi sonrasında karar değiştirildi. Ve Mehmet Demirci’nin isminin telaffuz edilmeye başlandığı görüldü. Tabi bu durum Dipkarpaz’da hatırı sayılır bir oy potansiyeline sahip 23 yıllık bir eğitimci ve İlkokul Müdür Muavini Ramazan Korkmaz ile Kaleburnu köyünün sevilen isimlerinden Havva Elkovan’ın tepkisine neden oldu. Demirci’nin adaylığının açıklanması sonrasında bağımsız olarak seçime katılacağını dile getiren Ramazan Korkmaz ile Havva Elkovan’a, Dipkarpaz Belediye Meclis Üyesi Emine Yıldız ile eski belediye başkanı Arif Albayrak’ın da seçime katılması halinde siz UBP’deki cümbüşü o zaman seyreyleyin. Bu durum bölgede UBP’nin oylarını bölerken, tepki sonrasında sandığa gitmeyecek olanları da çoğaltabilir.

UBP adına bir kavga da Büyükkonuk ile İskele’de yaşanıyor. UBP Genel Başkanı ile Parti Meclisinin partinin adayı olarak belirledikleri Ahmet Sennaroğlu’nun seçimi kazanacağını gören Nazım Çavuşoğlu’nun, muhalefet yapmaya başladığı öne sürülüyor. Sennaroğlu’na karşı UBP’den geçen seçimde aday olan Metin Gökalp’ın yanısıra UBP İskele İlçe Yönetim Kurulu üyesi Rüştü Zorlu’nun kızı Av. Emine Uzun’un da bağımsız aday olarak çıkabileceği konuşuluyor.

Çavuşoğlu’nun Metin Gökalp’i bağımsız olarak seçime katılmaya ikna etmesi sonrasında durum oralarda da pek parlak değil.İskele’de ise Halil Orun’un ciddi ciddi kolları sıvaması UBP oylarını bölmeyi bir tarafa bırakın, Hasan Sadıkoğlu’nun kazanma ihtimalini zayıflatıyor. Buda UBP’de ciddi bir tartışma konusu oluyor.

Bir başka kavga ise Girne’de yaşanmaya başladı. Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü’yü destekleme kararı alan UBP’de farklı sesler yükselmeye başladı. CTP İlçe Başkan Mehmet Kale veya Murat Şenkul’u aday çıkması sonrasında bazı oyların UBP’den kaçabileceğine vurgu yapılıyor.

UBP içinde bir tartışma da Güzelyurt’ta yaşanması bekleniyor. Güzelyurt’ta kazanma ihtimali yüksek Mahmut Özçınar’ın karşısına çıkacak adaylar arasında gösterilenGÜKAD Başkanı Reşat Kansoy ile Osman Bicen’inyanısıra adaylar arasına Kemal Dürüst’ün de bağımsız aday olarak katılacak olması UBP oylarının bölünmesine neden olabilir. UBP kökenli Kemal Dürüst’ün bir miktar oyu UBP’den kopartması sonrasında diğer adayların kazanma ihtimalini yükseltmesi UBP’detartışmalara neden olabilir.

Kısacası tartışma, UBP adına Lefkoşa, Dipkarpaz ve Büyükkonuk ile İskele’de yoğunlaşırken, parti içerisinde de kamplaşmaya neden oluyor.