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Ücretsiz mavi tikleri kaldıran Musk üç ünlünün parasını cebinden verdi

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Twitter Blue aboneliği olmayan hesapların sosyal medya platformundaki mavi onay işaretleri 20 Nisan itibarıyla kaldırıldı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, üç ünlünün parasını cebinden verdi.
Ücretsiz mavi tikleri kaldıran Musk üç ünlünün parasını cebinden verdi

Musk, ayda 8 dolar olan Twitter Blue ücretini bazı ünlülerin adına ödediğini duyurdu.

Teknoloji milyarderi, abonelik fiyatına daha önce tepki gösteren NBA yıldızı LeBron James, ünlü yazar Stephen King ve Uzay Yolu'ndaki (Star Trek) Kaptan Kirk rolüyle ünlenen William Shatner'ın hesaplarının parasını kendisinin ödediğini açıkladı.

LeBron James, 31 Mart'ta attığı tweet'te "Beni bilen bilir" diyerek parayı vermeyeceğini söylemişti.

King, ekim sonunda Musk'la Twitter Blue'nun ücreti için pazarlık yapmıştı. Twitter CEO'su bunun ardından abonelik ücretini 20 dolardan 8 dolara çekmişti.

Onay işaretinin kaldırılacağının duyulmasının ardından Shatner da Musk'a tepki göstermişti. 

Twitter'da Pop Base adını kullanan bir popüler kültür hesabı, Musk'ın bazı ünlülerin abonelik ücretini karşıladığını yazdı.

Milyarder işinsanı ise buna cevaben sadece James, King ve Shatner'ın parasını verdiğini söyledi.

Musk, attığı tweet'te "Twitter hesabım, Twitter Blue'ya abone olduğumu söylüyor. Olmadım. Twitter hesabım telefon numarası verdiğimi söylüyor. Vermedim" diyen King'e de "Bir şey değil namaste" cevabını verdi.

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