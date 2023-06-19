  • BIST 5.485,47
  • Altın 1487.168
  • Dolar 23.6685
  • Euro 25.8632
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

» »
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti.

Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PSG’nin yıldızı Mbappe, o iddiayı yalanladı!13 Haziran 2023 Salı 21:48
  • Enner Valencia Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!13 Haziran 2023 Salı 13:29
  • Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu13 Haziran 2023 Salı 09:35
  • Fenerbahçe, sezonun ilk transferini açıkladı: Ryan Kent12 Haziran 2023 Pazartesi 19:15
  • Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi12 Haziran 2023 Pazartesi 11:58
  • Yarı final programı açıklandı Kaynak: Yarı final programı açıklandı12 Haziran 2023 Pazartesi 11:11
  • Fenerbahçe, Başakşehir’i yenip Türkiye Kupası’nın sahibi oldu: 2-012 Haziran 2023 Pazartesi 10:41
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası finaline 5 yıldızlı yeni sezon formasıyla çıkıyor11 Haziran 2023 Pazar 18:35
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü geleceğine ilişkin konuştu!11 Haziran 2023 Pazar 11:17
  • İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon Manchester City11 Haziran 2023 Pazar 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti