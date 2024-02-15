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Ukrayna ile Fransa arasında güvenlik anlaşması imzalanacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Fransa ile bir güvenlik anlaşması imzalayacağı duyuruldu.
Ukrayna ile Fransa arasında güvenlik anlaşması imzalanacak

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada iki liderin cephedeki durumu, Ukrayna'nın askeri, ekonomik ve insani ihtiyaçlarını ve ülkenin Fransa'nın tam destek verdiği Avrupa Birliği'ne katılma çabalarına ilişkin müzakereleri de görüşmede ele alacakları belirtildi.

Anlaşmanın kapsamı hakkında ise detay paylaşılmadı. Fakat askeri teçhizat tedariki, Ukrayna ordusunun eğitimi ya da savunma sanayinin güçlendirilmesi gibi konuların gündemde olacağı tahmin ediliyor. 

Elysee, "Bu anlaşma, Temmuz 2023'te Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi G7 ülkelerinin verdiği taahhütlerin devamı niteliğindedir." dedi.

Zirvede G7 ülkeleri Ukrayna'ya Rus saldırısıyla mücadele etmesine yardımcı olmak ve Moskova'yı caydırmak için "uzun vadeli" askeri destek sağlamayı taahhüt etmişti. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu yılın başlarında Fransa'nın, Ukrayna'nın kısa bir süre önce Birleşik Krallık ile imzaladığı ve 10 yılı kapsayan anlaşma modeline benzer ikili bir anlaşma müzakere ettiğini söylemişti.

Birleşik Krallık, Başbakan Rishi Sunak'ın 12 Ocak'ta Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna ile güvenlik anlaşması imzalayan ilk ülke olmuştu. 

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Fransa'nın ardından ikinci durağı Almanya olacak. Zelenskiy cuma günü Alman Şansölye Olaf Scholz ile görüşecek. 

Ertesi gün de Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak ve konferans çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili görüşmelerde bulunacak.

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