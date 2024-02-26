Ukrayna'ya Yönelik Savaşın Kadın Yüzü: Olesya Drashkaba'dan Dokunaklı Sunum

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Ukrayna’da Savaşın Kadın Yüzü” semineri ile dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Olesya Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaşta iki yıl geride kaldı. Binlerce insanın ölümüne neden olan savaş, milyonlarca insanın hayatında da kalıcı bir tahribat yaratmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Olesya Drashkaba ise Ukrayna’da yaşanan savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini bütün dünyada anlatmaya devam ediyor.

Amerikan Büyükelçiliği’nin misafiri olarak adada bulunan ünlü Olesya Drashkaba, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Drashkaba, Ukraynalı sanatçılar platformu “Sunseed Art” ile “Resilient Ukraine” kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen “Womanly Face of War - Ukrayna’da Savaşın Kadın Yüzü” başlıklı uluslararası proje ve mobil sergi hakkında bilgiler verdi.

Olesya Drashkaba: “Ukrayna halkının öfkesi onların sanatı haline geldi.”

Seminerde yaptığı sunumda sanatçı kimliğinin ülkesinde yaşanan gelişmelerden ayrı tutulamayacağını vurgulayan Drashkaba, “Sanatın, kendimizi tanımlamamızın temeli olduğuna inanıyorum. Elbette, her Ukraynalının hayatı gibi benim hayatım ve yaratıcı uğraşlarım da Rusya’nın ülkemi işgali ile derinden etkilendi. Yine de Ukrayna’da yaşamaya ve çalışmaya devam ediyorum ve bundan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Drashkaba, uluslararası toplumun Ukrayna’ya sağladığı destekler için teşekkürlerini ileterek “Ukraynalı sanatçılar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı günden itibaren savaş posterleri tasarlayarak hızla Ukranyna’nın güçlü kültürel cephesini oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkının öfkesinin, kendileri için sanat haline geldiğini belirten Drashkaba, “Sanat, kayıplarımızın acısını çekmemize ve dünyaya duyurmamıza yardımcı olan, aynı zamanda savunduğumuz değerlere dair empati ve anlayış yaratan, birlikte inşa etmek istediğimiz geleceği resmeden bir dil” dedi.

Etkinliğin düzenlenmesine yönelik memnuniyetini de ifade eden Drashkaba, “Amacımız Ukrayna sanatını dünyaya yaymak. Ukrayna bir yaratıcılık ülkesi, yetenekli insanlardan oluşan bir ülke” dedi. Ukrayna poster sanatının geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan Sunseed ART projesi ile ilgili detaylı bilgiye https://sunseed-art.com/en/ üzerinden ulaşabilirsiniz.