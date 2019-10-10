Ulaştırma Bakanlığı yeni ehliyetlerle ilgili açıklama yaptı

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Son günlerde gündemde yer alan bazı konu başlıkları ile ilgili özellikle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür.

Yenilenecek KKTC Sürüş Ehliyetleri:

Mevcut KKTC ehliyetlerimizin dünyada uygulanan ehliyet standartlarının dışında olduğu bir gerçek. Kullanılan araç sınıflandırma sisteminden tutun, boyutuna, güvenlik öğelerine ve teknik detaylarına kadar mevcut bir standart dışılık var. Atılan adım bu problemleri düzeltmek içindir.

Dünyanın kullandığı standartlara uygun, araç sınıflandırması güncel, güvenlik öğeleri sayesinde kopyalanması veya sahtelenmesi imkansız ve daha fazla bilgi içeren sürüş ehliyetimiz olacak. Bu sistemle birlikte, ehliyet tazelemeler, herhangi bir devlet kurumuna gitmeden on-line yapılabilecek, istenmesi halinde, eskisi gibi 20-25 gün bekelmeden, 3 iş günü içerisinde özel kurye ile (mevcut KKTC yurtiçi posta ücretleri dahilinde) adrese teslimat hizmetinin verilebileceği bir yapıya geçilecek.

Ehliyet ücretlerinde artış olmayacak. Şu an mevcut sürüş ehliyetinde 2 yılın üzeri süresi olan vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde ücret ödemeden ehliyetlerini değiştirebilecek. 2 yıldan az ehliyet süresi kalan vatandaşlarımız ise, istedikleri taktirde ehliyetlerinin süresinin bitmesini bekleyip ardından belli bir ücret karşılığında değişim yapabilecekler.

Yeni ehliyetlere geçiş ile ilgili bir süre sınırlaması ve/veya bir ceza uygulaması olmayacak. Dolayısıyla özellikle sosyal medya üzerinde sıkılkla karşılaştığımız “vatandaşa ek külfet” söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Lavinyum Sitesi Anayol Bağlantısı:

Bu çerçevede, 2018 yılından bugüne kadar gelen çalışmalarımız sürüyor. Sitenin önünde değil ancak biraz gerisinde yer alan cep içerisinden siteye bir giriş-çıkışın projelendirmesin tamamlandı. Mevcut cebin katılma ve ayrılma şeritlerinin güvenli hale getirilebilmesi ve toplu taşıma araçlarının tarafından güvenli bir şekilde yolcu alıp indirebileceği bir otobüs durağı bölümü de planlandı. Giriş-çıkış yapılması planlanan bölüm ileilgili kamulaştırma sorununun çözülmesi sonrası çalışmalar başlayabilecek. Bütçe sıkıntıları da hesaba katıldığında başlama periodu yeni yılın başına sarkabilir.

Haspolat Bölgesinde Atıl Duran Beton Bariyerler:

Sosyal medya üzerinde sanki atıl duruyormuş da kullanılmıyormuş havası estirilen bu bariyerlerin yapımı yarım kalan Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu için imal edilmiş, oranın standartlarına göre hazırlanmış ve atıl değil, kullanılan ve kullanılacak olan bariyerlerdir. Daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız üzere şu anda süren teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu yarım kalan projenin tamamlanması aşamasına geçilecek. Söz konusu bariyetlerin tümü de bu süreçte kullanılacak.