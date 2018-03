Biliyorsunuz adamız tam bir seçim adasıdır. Seçim var dendi mi, adeta düğüne gitmek için hazırlanır gibi, hazırlanır insanlarımız.Süslenir, püslenir adaylarımızın etrafında gatlı,gıravatlı, traşlı ve şık giyimli,makyajı yapılmış, ruju sürülmüş kadınlarımız ve bir de gençlerimiz, jeeplerin üzerin de megafonlar son ses açık, gezmeler yemeler, içmeler nerden mi biliyorum, ben de bu yazdığım her şeyin hepsini tek, tek o yüzden. Bu yüzden gönül rahatlığı ile yazıyorum çünkü kimse bu yazdıklarıma itiraz edemez onu da biliyorum. Bir de tabii ki, nur topu gibi sosyal medyamız var. En yaşlımızdan, en gencimize ve altı, yedi yaşındaki çocuğumuza kadar kullanan. Sanki çok büyük bir adaymışız gibi, her kapının ardındaki neredeyse tanıdıkken, ada sosyal medyanın da yardımı ile tam bir köye döndü. Bu köye dönen adamız mahallelerine kim muhtar olacak onunla uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz da her seçimden sonra seçtiklerimize küfrediyoruz. Oysa köyün durumu ortada oyumuzu verdiğimiz kişileri de en az kendimiz kadar iyi tanıyorken ve ne yapacağını kestiriyorken neden kızıyoruz ve küfrediyoruz bunu da bu kadar yıllık tecrübeme dayanarak sormadan edemiyorum. Neyse en azından şuna sevinelim ülke yine düğün alanına dönecek süslenecek püslenecek. Yemek sektörleri restoranlar, meyhaneler, kahvehaneler işleyecek Gazeteler ve gazeteciler alacakları reklamlar ile bir nebze nefes alacak. Neyse hade, ülke düğüne hazırlanıyor hayırlısı neyse o olsun.

Not: Tüm seçim sürecince, bu sayfadan gerek adaylarla ilgili röportajlar, gerekse kulis haberleri yapacağım, kısacası takipte kalın.

Günün sözü:

Alıştın, nutuklar dinleyip uyuyorsun, sen böyle uyudukça sanma ki sabah olur. Körler memleketinde şaşı padişah olur. Aziz Nesin