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Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı

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Uşak’ın Banaz ilçesinde kurulan Güneş Enerji Santrali törenle açıldı.
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı

Uşak’ın Banaz ilçesinde Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi ve Uşak İl Özel İdaresi tarafından kurulan Uşak’taki 245 köy ve 301 köy bağlısı olmak üzere toplamda 546 yerleşim yerinin sokak aydınlatmaları ile İl Özel İdaresinin şantiye binasının enerji giderlerini karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali törenle açıldı.

 

Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı

 

Törene Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcuda katıldı.

 

Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı

 

Törende konuşma yapan Vali Ergün “Bu tesisin minimum ömrü 20 yıl. Yılda bugünkü fiyatlarla 15 milyon liralık bir enerji üretimi bekliyoruz. İl Özel İdaresi 15 milyon liralık bir enerji yükünden kurtulacak. Bizim köy sokaklarının aydınlatmaları için ödediğimiz yıllık ödeme olan 15 milyon liralık giderlerden böylelikle kurtulmuş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından santral Vali Turan Ergün ve protokol üyeleri, şalteri açarak elektrik üretimine başladı.

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