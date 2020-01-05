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Üstel: Liman içindeki kargaşaya da son verilecek!

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Ünal Üstel: Turistlerin, tarihi Girne Limanı’nın eski dönemlere ait toplumsal ve düşünsel yaşamdaki iz düşümlerini görebilecekleri bir iyileştirme yapmayı hedefliyoruz
Üstel: Liman içindeki kargaşaya da son verilecek!

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tarihi Girne Limanı’nın tamamen erişilebilir bir yapıya kavuşturulacağını ve mevcut tarihi dokusuna uygun malzemeler kullanılarak restore edileceğini belirterek, iyileştirme çalışmalarının şubatta başlayıp 3 ayda tamamlanacağını kaydetti.

Üstel, yazılı açıklamasında, “Turistlerin, tarihi Girne Limanı’nın eski dönemlere ait toplumsal ve düşünsel yaşamdaki iz düşümlerini görebilecekleri bir iyileştirme yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

Limanın mevcut halinde döşeme kaplamalarında, korkuluklarda, şemsiyelerde, teknelere ulaşım güzergahlarında, oturma gruplarında tamamen bir kargaşanın söz konusu olduğuna dikkat çeken Üstel, “Sürekli açık olan şemsiyelerden dolayı limanın gerçek dokusu algılanamıyor. Bakımsız bina cepheleri, kötü durumlardaki asfalt zemin ve restoranların farklı kotlardaki zemin kaplamaları, farklı oturma grupları ve her işletme tarafından kullanılan farklı aydınlatma armatürleri limanın turizme eşsiz bir atmosfer içinde hizmet etmesini engelliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kargaşaya da son verilecek” dedi.

“LİMAN ERİŞİLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAK”

Limanın tamamen erişilebilir bir yapıya kavuşturulacağını belirten Üstel, proje kapsamında mevcut tarihi limanın tarihi dokusuna uygun malzemeler kullanılarak restore edileceğine işaret etti.

“SİYAH ALTIN İHRAÇ EDİLEN DÖNEMLER HİSSEDİLECEK”

Girne Limanı’nın derin tarihi geçmişi ile Akdeniz’in nitelikli ve cazibesi yüksek bir çekim noktası olduğunu ifade eden Üstel, günümüzde restoran ve otel olarak hizmet veren limanda geçmişte özellikle Kıbrıs’ın siyah altını olarak bilinen keçiboynuzlarını (harup) ihraç edebilmek amacıyla muhafaza edildiği ambarların bulunduğunu anımsattı.

Üstel, “Hedefimiz; turistlere harup ambarlarının bulunduğu dönemlerin tadı hissettirecek bir düzenleme yapmaktır” dedi. 

“ŞUBATTA BAŞLAYIP NİSANDA BİTECEK”

Bedeli 9,5 Milyon TL olan ihaleyi alan firmanın şubat ayında çalışmalarına başlayacağını ifade eden Üstel, iyileştirme çalışmalarının nisan ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

“Hassasiyetimiz başta bölge esnafını ve turistleri mağdur etmeden çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktır” diyen Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığının bölgede iyileştirme çalışmaları süresince ciddi herhangi bir sorunun yaşanmaması için esnaf ve turizmciler ile devamlı temas halinde olacağını da kaydetti.

Üstel, limanda; tarihi gümrük binasının restore edileceğini, Kordonboyu rıhtımında bulunan duvarların restore edileceğini, mevcut kullanım alanlarında bulunan tuvaletlerin yenilenerek engelli tuvaletleri ekleneceğini, altyapının geliştirileceğini, döşeme kaplamalarının değiştirileceğini, şemsiyelerin, korkulukların, sokak aydınlatmalarının disiplin altına alınacağını, elektrik ve telefon hatlarının yeraltına alınabilmesi için altyapı hazırlığının yapılacağını ayrıca kanalizasyon ve su tesisatlarının düzenlenerek, denize sızan su atıklarının önüne geçileceğini ifade etti.

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