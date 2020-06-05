  • BIST 110.022
  • Altın 365,765
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Uzmanı önerdi: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın"

» »
Covid-19'la mücadele ve yeni normal sürece geçilmesiyle ilgili bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, önerilerde bulundu.
Uzmanı önerdi: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın"

Salgının insanların rutinleri başta olmak üzere hayatımızda önemli değişikliklere yol açtığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, modern tıbbın geldiği noktanın özetinin "Köyde gibi yaşayıp erken yatıp erken kalmak olduğunu" söyledi.

Covid-19'la mücadele ve yeni normal sürece geçilmesiyle ilgili bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, önerilerde bulundu.

Salgını hatırlatan Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Salgın rutinlerimizi ve ritimlerimizi değiştirdi. İşimizi, çevremizle olan ilişkimizi, her şeyimizi değiştirdi. Hayatımızı sekteye uğratan ciddi bir salgındır. Bu dönemde etkilenmemiz, bir miktar stres yaşamamız çok doğaldır. İşimiz, alışkanlıklarımız, iştahımız ve uyku düzenimiz değişti. Daha önceden aksattığımız, zaman ayıramadığımız pek çok aktiviteye zaman ayırabiliriz. Kitap okuyabiliriz, çocuklarımızla oyun oynayabilir, puzzle yapabiliriz. Mutfakta eşimizle birlikte güzel bir yemek yapıp yiyebiliriz. Ailece yapmaya vakit bulamadığımız ertelediğimiz planlarımızı bu dönemde gerçekleştirebiliriz" dedi.

"Erken yatın, erken kalkın"

Fiziksel mesafenin önemine de değinen Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal mesafeleri küçültelim, fiziksel mesafeyi artıralım. Evimizde olduğumuz sürece ailemizi ve akrabalarımızı arayıp hatırlarını soralım. Onları aramamız hem bize iyi gelecek hem de onların moralini yükseltecektir. İhtimallere değil gerçeklere, kontrol edemediklerimize değil değiştirebileceklerimize ve yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Rutinlerimize ve ritimlerimize dikkat etmeliyiz. Uyku ve yeme içme düzenimize dikkat etmemiz hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız açısından gereklidir. Düzenli uyku ruhsal durumu dengelemekle kalmaz vücudun yenilenmesini de sağlar. Özellikle gece uykusu çok önemlidir. İdeal olanı saat 23.00 gibi uyumaktır. Modern tıbbın geldiğimiz noktadaki önerisi, 'Köyde gibi yaşayıp erken yatın, erken kalkındır" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayisi 110 Bini Geçti05 Haziran 2020 Cuma 19:04
  • Hindistan'da Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı 10 Bine Yaklaştı05 Haziran 2020 Cuma 13:40
  • Arjantin'de Kovid-19 Vaka Sayısı 20 Bini Geçti05 Haziran 2020 Cuma 11:51
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 700 bini geçti05 Haziran 2020 Cuma 11:45
  • Covid-19 karantinaları obez çocukları olumsuz etkiledi05 Haziran 2020 Cuma 10:49
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 137 Kişi Öldü05 Haziran 2020 Cuma 10:47
  • Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi öldü05 Haziran 2020 Cuma 10:41
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden Afrika için Covid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı05 Haziran 2020 Cuma 10:17
  • Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı Dünya Genelinde 390 Bini Geçti05 Haziran 2020 Cuma 09:52
  • Zimbabve’de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 1300 kişi gözaltına alındı05 Haziran 2020 Cuma 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti