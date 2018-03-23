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Vadili'de bağımsız adaylığını açıkladı

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Vadili'de bağımsız adaylığını açıkladı
Vadili'de bağımsız adaylığını açıkladı

Haziran ayında yapılacak yerel seçimlere doğru siyaset de hareketlenme yaşanıyor.

UBP Vadili örgüt başkanı Eriş Çoban, Vadili'den bağımsız aday olduğunu duyurdu.

UBP MYK Vadili Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Mehmet Adahan'ın aday olması yönünde karar almıştı.

HEP BERABER YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR....!

Kişiler gelip geçicidir,Kalıcı olan kurumlardır.BEN HER ZAMAN ULUSAL BİRLİK PARTİLİ OLMAKTAN BU ETİKETLE HALKIMIZA HİZMET ETMEKTEN ONUR VE GURUR DUYUYORUM.Üç dönem önce UBP'de Halkımızın desteği ile Vadili Belediye Meclis Üyesi olarak aktif siyasete ilk adımı attım.Partililerimizin desteği ile de Şu an UBP VADİLİ ÖRGÜT BAŞKANI OLARAK GÖREVİME DEVAM EDİYORUM.

Ulusal birlik Partisi'nde görev yaptığım tüm süre boyunca benim için kişinin nesöylediği değil toplumun ne istediği önemli olmuştur.Hep HAK'kı,HUKUK'u,ADALET'i ve DEMOKRASİ'yi savundum.Bu değerleri yok etmeye çalışan kim olursa olsun karşısında dimdik durdum.Herzaman da bu böyle devam edecek.Ahmedin,Hüseyinin,mehmetin ne söylediği değil,beraber ayni havayı teneffüs ettiğimiz,aynı bölgede yaşadığımız köylü kardeşlerimizin son sözüdür önemli olan.
AZİM VE KARARLILIKLA BU YOLU HEP BERABER TÜM ENGELLERİ KALDIRARAK YÜRÜYECEĞİZ.

BEN ULUSAL BİRLİK PARTİLİYİM.VADİLİ'YE ve TURUNÇLU'YA HAKKI,HUKUKU,ADALETİ,DEMOKRASİYİ,KARDEŞLİĞİ GETİRMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ ÇOK DAHA REFAH DÜZEYE ÇIKARABİLMEK İÇİN VADİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUMU TÜM KAMUOYUNA SAYGILARIMLA DUYURUR,DİĞER ADAY ARKADAŞLARIMA DA BAŞARILAR DİLERİM.

 

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