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Var olmayan ülkenin pasaportunu sattılar

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İtalya'da 700'den fazla kişi, vergi ve yasal faydalar vaat eden, ancak var olmayan bir ulusun vatandaşlığını satın aldı. Ülke için "San Giorgio Teokratik Antarktika Devleti" ismi uyduruldu.
Var olmayan ülkenin pasaportunu sattılar

İtalya’da sahte bir devletin pasaportunu satarak yüzlerce kişiyi 400 bin euro dolandıran çete çökertildi.

Güneydeki Catanzaro kentinde dün yapılan operasyonla, dolandırıcılık çetesi üyesi oldukları şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı. "Var olmayan ada" adı verilen operasyonda 30 kişi hakkında da soruşturma açıldı.

Soruşturma altındaki kişiler İtalya'nın farklı bölgelerinden geliyor, ancak dolandırıcılığın ana merkezleri Calabria, Sicilya ve Teramo'da tespit edildi.

Belgelere bir resmiyet görüntüsü vermek için, çoğu sözde bir "resmi gazete" başlığıyla yayınlandı. Bu yöntemle 94 maddeden oluşan bir " anayasa tüzüğü " ve iddia edilen kişilere yönelik diğer birçok tebliğ de yayınlandı.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında komplo, dolandırıcılık, yurt dışına çıkarma ve kara para aklama için geçerli sahte belgeler üretme ve bulundurma yer alıyor.

Soruşturmalara göre, Antarktika Eyaleti San Giorgio'nun dolandırıcılık sistemi sayesinde, Malta merkezli bir hesap üzerinden en az 400 bin euro ücret yasa dışı yollardan elde edildi.

Çetenin, "San Giorgio Teokratik Antarktika Devleti" isimli uydurma ülkenin pasaportunu alanlara vergi kolaylıkları, diplomatik koruma ve Covid aşısından muafiyet gibi vaatlerde bulunduğu belirtiliyor.

Basındaki haberlere göre çete, sahte devletin "sıradan" vatandaşlığını 200 euro’ya satarken "soylu sınıfa" dahil olmak isteyenlerden bin euro alıyordu. 

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