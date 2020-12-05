Varis Belirtilerine Dikkat !

Varis belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, esas olarak toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sebebiyle oluşan varis ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bacaklarımızdaki toplardamarlar kirli kanı yer çekiminin tersi yönünde temizlenmesi için akciğerlere ve kalbe taşıyan damarlardır. Bu damarların içinde yukarı doğru akımın sağlanabilmesini kolaylaştıran ve aşağıya doğru kanın toplanmasını engelleyen kapaklar vardır. Bu kapaklarda hasar oluştuğunda kanın yer çekimi ile aşağı yönde basınç oluşturması ile buralarda geriye doğru kaçak olmaya başlar ve yavaş yavaş burada temizlenemeyen kirli kan birikmeye başlar ve varisler oluşur. Bu temizlenemeyen yani oksijenlenemeyen kan belirtiler vermeye başlar.

Varisin belirtileri nelerdir?

Varisin neden olduğu başlıca şikayetler şunlardır:



- Damarlarda genişlemeler ve şişkinlikler,

- Mavi mor görüntü,

- Özellikle ayakta durmakla artan ağrı,

- Bacaklarda huzursuzluk hissi,

- Çabuk yorulma ve bacaklarda ağrı,

- Bacaklarda şişlik-uyuşukluk-yanma,

- Gece krampları,

- Bacaklarda şiddetli kaşınma,

- Cilt yüzeyinin sertleşerek koyu renk alması,

- İleri Evrelerde bacaklarda oksijenlenemeyen sağlıklı beslenemeyen dokularda 'atonik yara' dediğimiz 'iyileşmeyen ülserler' gelişebilir.

- Kozmetik problemler; bacaklardaki varisler nedeniyle; bilhassa kadınlarda beğenilmeme korkusu ile etek giyememe, yaz tatilinde mayo giyip insan içine çıkmaktan rahatsız olma, karşı cins tarafından beğenilmeme hatta bu sebeple cinsel hayatın etkilenmesine kadar varan problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

Lazerle varis tedavisi



Lazerle varis tedavisi küçük ve orta boy yüzeysel varislerde oldukça etkili teknolojinin bize sunduğu bir imkandır. Varisleşmiş damarın üzerinden lazer ışığı ile taranarak o damarın yok edilmesi sağlanır. Lazerle varis tedavisi herhangi bir iğne, enjeksiyon, kesi yapılmadan, dolayısıyla enfeksiyon riski olmayan bir yöntemdir. Lazerle varis tedavisinin hiçbir yan etkisi yoktur. 15-30 dakika süren lazerle varis tedavisi işlem sonrasında hasta hemen normal yaşamına çalışma hayatına dönebilir.

Lazerle varis tedavisi ağrılı mıdır ?

Lazerle varis tedavisi ağrısı tolere edilebilir bir ağrıdır. Ancak yine de işlem öncesi varis tedavisi yapacağımız alanlara lokal anestezik krem sürerek o bölgenin uyuşması beklenir ve ardından lazer işlemi uygulanır. Genel anestezi almadan lokal anesteziyle uygulama yapıldığı için hastayı genel anestezinin tüm risklerinden korumuş oluruz. Bu durum lazerle varis tedavisini daha da tercih edilen bir yöntem haline getirmektedir.

Lazerle varis tedavisinin avantajları nelerdir ?



- Genel anestezi yok.

- İşlemden hemen sonra normal yaşama dönülebilir.

- İşlem çok kısa sürede tamamlanır.

- Güvenli bir işlemdir.

- Hiçbir yan etkisi yoktur.

- Başarı oranı çok yüksektir.