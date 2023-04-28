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Virgin Galactic’in uzay aracı test uçuşu başarıyla tamamladı

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Uzay turizmin gelişmesi için yeni bir adım atıldı. Virgin Galactic şirketinin uzay aracının yeni denemesi, başarıyla tamamlandı.
Virgin Galactic’in uzay aracı test uçuşu başarıyla tamamladı

Uzay turizminin yaygınlaşması için atılan adımlara bir yenisi eklendi.

İngiliz iş insani Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketi yeni bir deneme gerçekleştirdi.

Şirketin uzaya turist taşıyacak aracının uçuş denemesi başarılı oldu.

Unity isimli uzay uçağı, ABD'nin New Mexico eyaletinden havalandı.

Taşıyıcı uçaktan 14 kilometre yükseklikte ayrılan "Unity", 9 dakika boyunca süzülerek üsse geri döndü.

Test uçuşunun önümüzdeki günlerde analizinin yapılacağı açıklandı.

Şirket bu yıl içinde uzay aracının roketli denemesini de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Virgin Galactic'in uçuşunda 2 pilot ve 4 uzman yer alacak. Şu ana kadar dünyanın dört bir yanından 600'den fazla kişi uzay seyahati için bilet aldı.

Uzay turistleri uçuşlarında dünyayı gözlemeyecek ve yer çekimsiz ortamı deneyimleyebilecek.

Yörünge altı uçuşta 80 kilometre yüksekliğe çıkılması planlanıyor.

Uzay turisti uçuşunda yerden havalanabilmek için taşıyıcı uçak kullanılacak.

Belirli bir irtifaya ulaştıktan sonra taşıyıcıdan ayrılan uzay gemisinin roket motoru ateşlenecek.

Böylelikle istenen yüksekliğe ulaşılacak.

Richard Branson'un uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit ise geçen haftalarda iflas başvurusunda bulunmuştu. 

 

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