Washington ve Tahran ‘gayri resmi’ mutabakat arayışında

ABD medyası Joe Biden yönetimindeki yetkililere atıfla Washington ve Tahran'ın, İran'ın nükleer ve bölgesel düzeyde gerilimi tırmandırmasını önlemek amacıyla “sınırlı ve gayrı resmi mutabakatlar” sağlamaya çalıştığını, bunun da Tahran'a uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmaması ve milyarlarca dolarlık İran varlığının serbest bırakılması yönündeki Amerikan taahhüdüyle aynı doğrultuda olduğunu bildirdi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Biden yönetimi şu anda İran'la askeri çatışma riskini azaltma ve gerilimi düşürme çabaları çerçevesinde Tahran'ın nükleer programını sınırlandırmak ve hapisteki Amerikalıları serbest bırakmak için İran tarafıyla sessizce müzakereler yürütüyor.

Yetkililerin gazeteye yaptıkları açıklamada Washington'un amacının, İran'ın nükleer silah için gerekli saflığa yakın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum biriktirmesiyle ve Rusya'nın Ukrayna'da kullanılan İran menşeili insansız hava araçlarını temin etmesiyle daha tehlikeli hale gelen eski düşmanca ilişkinin daha da tırmanmasını önlemeyi amaçlayan “gayrı resmi ve yazılı olmayan bir anlaşmaya” varmak olduğunu söyledi.

Haberde İsrailli yetkililerin anlaşmanın çok yakın olduğunu söyledikleri aktarılıyor. ABD'li yetkililerin son zamanlarda anlaşmanın yazılı olmayan ve resmi olmayan bir biçimde var olduğunu inkar etmelerinin Kongre onayı ihtiyacından kaçınmayı amaçladığına da dikkat çekildi.

Bu açıklama, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'nin İran ve ABD'nin Maskat'ın arabuluculuğunda olası bir esir değişimi konusunda anlaşmaya yakın olduklarını teyit ettiği, İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili olumlu bir atmosfer oluştuğu ve İranlı yetkililerin bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduklarını vurguladığı açıklamalarından bir gün sonra geldi.