WhatsApp iOS için yeni bir dönem resmen başladı!

WhatsApp, bir süredir Android kullanıcıları için düzenli olarak Beta testlerine devam ediyor. Fakat bu durum iOS kullanıcıları için biraz daha farklıydı.

iOSkullanıcıları Beta testlerine sadece programa kayıtlı olan kullanıcılar katılabiliyordu. Ancak bugün alınan karar ile birlikte WhatsApp iOS için Public Beta dönemi resmen başladı.

WhatsApp iOS için Public Beta dönemi başladı!

Bugün alınan karar doğrultusunda, artık tüm iOS kullanıcıları en son yenilikleri Beta sürümleri ile birlikte deneyimleyebilecekler. Public Beta testlerine katılmak isteyen iOS kullanıcılarının bu kısım da tek yapması gereken ise, App Storeüzerinden TestFlight uygulamasını indirmek. Daha sonrasın ise aşağıdan anlatmış olduğumuz birkaç basit adımı izleyerek sizlerde Public Beta testlerinerahatlıkla katılabilirsiniz.

WhatsApp iOS Public Beta testlerine nasıl katılırım?

App Store üzerinden TestFlight uygulamasını indirdikten sonra, beta testlerine geçebilmek için buraya tıklayın.Linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan ”Start Testing (Teste Başla)” seçeneğine tıklayın. Teste Başla tıkladıktan sonra bu sayfadan TestFlight uygulamasına yönlendirileceksiniz.

Uygulamaya yönlendirildikten sonra beta testlerine katılım şartlarını ve koşullarını kabul edin. Tüm bunları yaptıktan sonra geriye kalan tek işlem ise, App Store üzerinden indirmiş olduğunuz TestFlight uygulamasından, WhatsApp’ın Beta sürümünü indirmek. Böylece sizde, en son gelen yenilikleri herkesten önce deneyimleyebileceksiniz.

Not: Uygulamanın Beta sürümünde bazı çökmeler ve hatalar meydana gelebilir. Bu yüzden kararlı sürümü kullanmak daha sağlıklı olacaktır.