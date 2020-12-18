Whatsapp'tan bomba yenilik! Bu özelliği çok konuşulacak

2 milyarı geçen kullanıcı sayısına sahip olan WhatsApp yeniliklere doymuyor. Farklı yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Diğer yandan geliştiriciler WhatsApp'ın eksik kısımlarını da düzeltiyor. WhatsApp Web'te bu konuda önemli bir adım atıldı. Sızan yeni bilgilere göre WhatsApp sesli ve görüntülü aramayı web ve masaüstü sürümlerine getirmek için testler yapmaya başladı.

Ekran görüntülerinde de gösterildiği gibi, kısıtlı bir WhatsApp kullanıcı grubu halihazırda yeni sesli ve görüntülü arama düğmelerine kavuşmuş durumdalar.

Listenizde seçtiğiniz kişiyle bu düğmeleri kullanarak sesli veya görüntülü arama isteği gönderebileceksiniz.